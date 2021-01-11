Руководитель региона отметил, что работы, ведущейся в данном направлении, пока недостаточно и нужно разрабатывать новые привлекательные направления. В частности, речь шла о развитии паломническо-туристического кластера «Саранск – Темников – Санаксарь».Темниковский район богат достопримечательностями, которыми могут быть интересными для туристов: это и Санаксарский Рождество-Богородичный монастырь, где захоронен адмирал Ф.Ф. Ушаков, и заповедник имени П.Г. Смидовича, и памятники архитектуры 18 и 19 веков.Артем Здунов пообещал в ближайшее время лично ознакомиться с объектами туризма на территории республики и оценит их потенциал.