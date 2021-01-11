Улетевшие с трассы автомобили, покореженный метал от почти лобовых столкновений при рискованном обгоне, многочисленные увечья и смерть - эти ужасные картинки обычно не попадают в сводки отчетов о работе сотрудников Госавтоинспекции. Но они стоят за сухими цифрами.В новогодние праздники сотрудники ГИБДД Пензенской области выявили около пяти тысяч нарушений ПДД. Были остановлены 177 водителей, управлявших транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Тех из них, кто допустил подобное нарушение впервые, ждет штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.20 водителей, из числа задержанных в состоянии алкогольного опьянения повторно, ждет уголовное наказание - до двух лет лишения свободы.