В Мордовии продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 72-летнего жителя Саранска. По предварительным данным, днем 1 января между ним и его 49-летним сыном вспыхнула ссора, во время которой мужчина нанес тому несколько ударов ножом в область груди и живота.Похожее преступление было совершено также и 6 января в деревне Суродеевка Ардатовского района. Там ссора произошла между 56-летним и 64-летним мужчинами. Младший участник конфликта схватился за нож и ударил оппонента, и тот скончался на месте происшествия.Оба подозреваемых были заключены под стражу. Расследование уголовных дел продолжается.