Казалось бы, что может быть общего между девушкой по вызову и сварочным аппаратом? Ан, нет, еще как может. И это общее - чрезмерная доверчивость мужчин - сделало сразу после праздников друзьями по несчастью двух жителей Пензы. Один якобы за оказание ему интимных услуг перевел 7 тысяч рублей.Другой, пообщавшись с незнакомкой, назвавшейся специалистом по продажам, перевел за сварочный аппарат 14324 рубля на посторонний счет.По фактам мошенничества в отделах полиции № 3 и № 1 УМВД России по г. Пензе им пообещали провести проверку. Принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению данных преступлений.УМВД России по Пензенской области рекомендует обращать внимание на некоторые признаки потенциально опасных предложений. Помните о том, что при переводе денег в счет предоплаты или отправке товара в расчете на обмен вы не имеете никаких гарантий их возврата или получения товара, либо услуги.