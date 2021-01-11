На данный момент первичные прививки сделали почти 870 человек, еще 160 – ревакцинированы.- Мы планируем открыть дополнительные пункты во всех районах и участковых больницах, - отметил министр здравоохранения региона Александр Никишин. – Сейчас проводится обучение медиков и закупка оборудования.Губернатор поручил завершить эту работу до конца месяца.- Также люди должны знать, куда идти, если они хотят сделать прививку. Нужно сделать специальную телефонную линию, куда можно позвонить и получить исчерпывающую информацию.