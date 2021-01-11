Глава администрации поблагодарил все службы за слаженную работу.- Большое спасибо правоохранительным органам, сотрудникам МЧС, «Саранскгорводоканалу», ПАО «Т Плюс», фирме «ВАТТ», газовой службе. Отличную работу в праздники продемонстрировали муниципальные предприятия: улицы Саранска убирались круглосуточно. Давайте премируем дворников и трактористов за это. Поручаю предприятиям заплатить дворникам по пять тысяч рублей, трактористам – по семь.Премия будет выплачиваться пропорционально отработанному времени. Озвученные суммы получат те, кто отработал все десять дней. Подобная рекомендация также будет направлена и в адрес руководителей управляющих компаний.