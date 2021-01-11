Судя по изданным приказам о выделении денежных средств на представительские расходы самой себе, временно исполняющая обязанности генерального директора коммерческой организации работала с февраля 2017 по май 2018 года, не покладая рук.А вот Арбитражный суд Республики Мордовия установил, что предоставленные ею первичные документы о расходовании более 3 миллионов рублей носят недостоверный характер.Учел этот факт и Пролетарский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Республике Мордовия, который завершил расследование уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в хищении чужого имущества. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд.