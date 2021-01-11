Одной из главных тем разговора стала борьба с коронавирусом. Напомним, 8 января глава региона посетил «красную зону» областного госпиталя для ветеранов войн.- Заболевших по-прежнему много, поэтому нам нужно продолжать борьбу за здоровье и жизни граждан, - отметил Иван Александрович. – Надо, чтобы люди осознавали: если поднялась температура, русский авось не сработает. Тот, кто думает, что выздоровеет без помощи медиков, совершает ошибку. Но многие понимают это, только оказавшись в больнице или даже реанимации.Губернатор еще раз настоятельно рекомендовал жителям региона при появлении первых симптомов обращаться к врачам и не заниматься самолечением.