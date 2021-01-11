Как стало известно, пенсионер проживал с супругой, которой удалось спастись из горящего дома. Дом по улице Ладыженка по предварительным данным загорелся в 3 часу 10 января 2021 года.Сердобским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области организовано проведение проверки по факту смерти мужчины при пожаре.При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.Причиной пожара могла послужить неисправность электропроводки. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств гибели пожилого мужчины и произошедшего пожара.