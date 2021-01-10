Достаточно только представить, каково это было служить в медсанбате во время битвы на Курской дуге, чтобы сознание полностью погрузилось в потоки боли и страданий наших героических солдат и офицеров. А Мария Васильевна Дымнова пережила все это не по чьим-то рассказам.И ее, и ветерана Великой Отечественной войны Миронова Руслана Петровича, проживающих в Заречном, посетили с новогодними и рождественскими поздравлениями и подарками следователи Зареченского межрайонного следственного отдела Ольга Миряева и Валерий Голушко.Руслан Петрович с 1943 году охранял железнодорожную станцию, после учился сначала в Ленинградской артиллерийской школе, затем в Одесском артучилище.Следователи подарили Марии Васильевне микроволновую печь, Руслану Петровичу, по его желанию, - фотоальбом, он решил привести в порядок семейный фотоархив.Еще одну фронтовичку Антонину Александровну Глушкову навестил заместитель руководителя Зареченского межрайонного следственного отдела Иван Синюков. В 17 лет Антонина сбежала на фронт, спрятавшись в одном из вагонов поезда. Служила в медсанбате, принимала участие в боях под Москвой. В качестве подарка Антонине Александровне вручили тонометр.А вот Иван Георгиевич Глухарёв, к сожалению, ушел из жизни около года назад. Но вдову фронтовика не оставляют без внимания. Руководитель Сердобского межрайонного следственного отдела Павел Меньшов и следователь Дмитрий Щелков навестили Валентину Павловну и вручили ей подарок.Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны организовано при содействии первичной профсоюзной организации следственного управления.