Традиционный рождественский турнир по хоккею с шайбой среди команд города прошел в Нижнем Ломове на базе ледового дворца спорта «Черемушки» имени В.К. Бочкарева.И не важно, что принявшие участие в соревнованиях три команды «Ветераны», «Юность», «Молодость», гарантированно становились призерами турнира. Это ничуть не снизило азарт спортивной борьбы на ледовой площадке, стремления одолеть соперников в честных единоборствах.Чуть больше сопутствовала удача команде «Юность», которая и стала победителем турнира, второе место заняла «Молодость», третье - «Ветераны».