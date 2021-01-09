Недостатки в зимней уборке 36 придомовых территорий выявлены инспекторами управления жилищно-коммунального хозяйства Пензы. С 30 декабря 2020 года по 9 января 2021 года было осмотрено территории 447 многоквартирных домов.Руководителям управляющих организаций, ТСЖ выданы предостережения, в связи с недостаточной обработкой пешеходных зон противогололедными средствами, несвоевременной уборкой рыхлого снега, а также замечаниями по содержанию контейнерных площадок на придомовых территориях.Представителям управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК дано поручение проводить ежедневный контроль за состоянием крыш, в случае необходимости своевременно устанавливать ограждение опасной зоны и осуществлять скол наледи.