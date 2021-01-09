С 22 декабря по 8 января в Пензенской области проходил традиционный агитпоход учащихся «Звездный». В этом году в нем приняли участие почти 2500 учащихся из 22 районов области, а также Пензы и Заречного, прошедшие более 3500 километров.Участники агитпохода давали концерты, устраивали соревнования, помогали ветеранам, благоустраивали родники, а также места воинских захоронений и мемориалы.8 января, в дистанционном формате, состоялось торжественное подведение итогов мероприятия, на котором руководители туристских групп выступили с творческими отчетами.