Согласно постановлению Правительства РФ, перепись будет проходить во всех регионах с 1 по 30 апреля.- Мы должны сделать все, чтобы собрать полную и достоверную информацию о демографических, экономических и социальных процессах, происходящих в Пензенской области, - отметил губернатор Иван Белозерцев.Подготовка к переписи велась в прошлом году, несмотря на введенные из-за пандемии ограничения. В частности, были выверены списки жилых домов и адреса в частном секторе.Иван Белозерцев поручил главам муниципальных образований оказать сотрудникам Пензастата необходимое содействие.