По данным на 13:00 8 января в расчистке улиц было задействовано 73 единицы коммунальной техники и 122 сотрудника муниципальных предприятий.По городу расчистку тротуаров и дорог на дворовых территориях выполняют 36 единиц снегоуборочной техники и 838 человек сотрудников управляющих компаний, отмечает пресс-служба администрации го Саранск.По всем возникающим вопросам по качеству уборки городских территорий заявки необходимо подавать в ЕДДС - 24-07-07, придомовых территорий - в управляющие компании.