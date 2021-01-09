Информация центров занятости населения Пензенской области - это не просто сухие статистические данные о числе обученных новым профессиям. Здесь много сведений о происходящих в обществе переменах.Из более тысячи прошедших бесплатное обучение в рамках нацпроекта «Демография» на первом месте лица от 50 лет и старше - 729 человек. В том числе, более 78 % из числа работающих.На второй позиции женщины, воспитывающие детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях - 328, отмечает пресс-служба правительства Пензенской области. Среди востребованных профессий - бухгалтер, портной, швея, специалист по маникюру, педагог-психолог, продавец непродовольственных товаров.Ряд специальностей пользуется приоритетом у обучающихся мужчин - оператор стиральных машин, электросварщик ручной сварки, слесарь по ремонту автомобилей, оператор станков с ПУ, электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования.