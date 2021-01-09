В селе Куракино Сердобского района жителю Московской области позвонил незнакомец и, пообещав рефинансировать имеющийся кредит в 1,1 млн. рублей со ставкой 15% годовых, предложил оплатить страховку и открытие счета. Уже находясь в Москве, доверчивый гражданин перечислил со своей банковской карты более 86 тысяч рублей на указанный счет.По заявлению жителя Московской области 1960 года рождения, сотрудники полиции Сердобского района возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. Принимаются меры для установления лиц, причастных к совершению данного преступления.