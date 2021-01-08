Сегодня завершается традиционный лыжный агитпоход учащихся «Звёздный», посвященный 65-летию Пензенской областной станции юных туристов.Туристские отряды из 16 районов и городов Пензенской области, всего около 1500 человек, с 22 декабря по 8 января прошли маршрутами «Звездного».8 января 2021 года в 14.00 на платформе Zoom состоится торжественное подведение итогов, на котором выступят представители туристских отрядов с творческими отчетами о военно-патриотическом воспитании, изучении истории родного края, волонтерском движении.