Деликатную и очень важную миссию взяли на себя в праздничные дни участники профилактического рейда в составе представителей администрации Ленинского района, отдела полиции №1 УМВД России по городу Пензе, комплексного центра социальной помощи семье и детям района.По известным адресам на улицах Фурманова, Островского, проспекте Победы они посетили 18 семей, в которых проживают лица, состоящие на профилактическом учете в отделе полиции №1. Проверялись условия проживания, взаимоотношения в семье, занятость детей во время зимних каникул, необходимость адресной социальной помощи.