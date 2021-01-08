Рабочая группа, включая представителей УМВД России по городу Пензе, городской и районной администраций, проверила соблюдение правил торговли алкогольной и табачной продукцией на объектах потребительского рынка, расположенных на улицах Воронова и Кижеватова.В одном из них, на улице Воронова, была проведена контрольная закупка, в ходе которой установлены нарушения требований действующего законодательства. Сотрудником полиции на продавца составлен административный протокол.В других объектах потребительского рынка нарушений не выявлено.