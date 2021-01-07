В полицию Лунинского района обратилась жительница совхоза Маяк 1966 года рождения. Пенсионерка рассказала, что наткнулась в интернете на объявление о продаже платьев и связалась с продавцов, желая купить пару.Через неделю посылка с наложенным платежом пришла в местное отделение. Чтобы получить ее, гражданка заплатила три тысячи рублей. Однако после вскрытия коробки женщину постигло разочарование: вместо платьев внутри лежал комплект постельного белья.О подобных способах обмана пенсионерка была осведомлена. Проводится проверка.