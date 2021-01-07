Лучший способ выявить самые спортивные семьи - это, конечно, посостязаться в комбинированной эстафете. Нет ничего более азартного, чем дыхание и радостные крики тягловой силы и пассажиров упряжек «ватрушек», попеременно лидирующих в забеге.А еще подвижные игры, которые проводились на территории школы № 66 Железнодорожного района Пензы. Всего в «Веселых стартах» приняли участие более 50 человек.По итогам победители и призеры среди спортивных семей получили награды - грамоты Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы и сладкие подарки от администрации Железнодорожного района.