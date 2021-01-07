«Рождественские дни - время для светлых помыслов, добрых дел и благих поступков, которые сегодня очень нужны всем нам. В минувшем году мы столкнулись с серьезными испытаниями, на долю многих выпали лишения и потери. Православная церковь стала опорой в трудную минуту для каждого верующего человека, - отметил Артем Здунов. - Вместе мы справились - не утратили желания жить, способности сопереживать, верить в добро и справедливость. Отрадно, что всё больше жителей республики бескорыстно приходят на помощь ближнему, своим знакомым, соседям, всем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Огромное спасибо вам за неравнодушие и милосердие!»Уверен, подчеркнул врио Главы Республики Мордовия,что совместными усилиями мы способны преодолеть любые невзгоды, продолжить динамичное развитие родной республики. Пусть Рождество наполнит ваши сердца любовью, озарит дома светом радости и тепла, вдохновит вас на добрые дела!Крепкого здоровья всем, хорошего настроения, мира и благополучия!