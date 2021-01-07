«Сегодня мы совершили первое за много лет богослужение в этом святом храме. И это нельзя по-другому назвать, как Рождественское чудо, - обратился к участникам праздничной литургии Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим по окончании службы в Спасском кафедральном соборе в четверг, 7 января 2021 года. - Мы строили этот храм не очень мало времени. Но, учитывая то, что в основном это были пожертвования, то это совсем небольшой срок».Владыка поблагодарил губернатора, представителей бизнес-сообщества и всех верующих, внесших вклад в возведении святыни.Иван Белозерцев напомнил всем пришедшим в эту ночь в храм о его особой судьбе, пожелал здоровья, добра, мира и благополучия в семьях.«Владыка сказал очень проникновенные слова, которые берут за душу. Сам храм еще не намоленный, но место, на котором он стоит, исторически намолено, потому что здесь стоял храм, который в 1934 году, к сожалению, был разрушен. Хочу поблагодарить всех людей, кто словом и делом поддерживал и поддерживает строительство Спасского кафедрального собора.В дар Владыке губернатор передал макет Спасского кафедрального собора.