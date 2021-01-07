Мужчина рассказал, что является индивидуальным предпринимателем. Когда он находился на работе, обратил внимание на сумку, которая лежала на полу. Он положил ее на витрину и попросил продавцов передать ее хозяйке, когда та вернется. Однако в конце рабочего дня никто так и не пришел за вещью.Тогда мужчина решил посмотреть, что находится в сумке. Когда предприниматель обнаружил, что там лежат документы и деньги в сумме 80 тысяч рублей, он обратился в УМВД России по городу Пензе. Вместе с дочерью женщина поблагодарила гражданина за неравнодушие.За проявленную активную гражданскую позицию начальник УМВД России по г. Пензе полковник полиции Владимир Лысов вручил Искаилю Дунямалыеву почетную грамоту.Полиция Пензенской области предупреждает: если вы нашли чужое имущество, необходимо принять все меры для возврата его владельцу. Если вы не можете самостоятельно найти собственника, передайте найденную вещь в ближайший отдел полиции. Помните: не принимая мер к возврату найденной вещи, вы нарушаете закон и можете быть привлечены к уголовной ответственности.