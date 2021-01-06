Вечером праздник развернулся в юго-западной части города, где жители приняли участие в массовом катании на коньках на стадионе «Саранск». Помимо этой площадки здесь также залили и небольшое хоккейное поле – чтобы спортсмены и клюшками и шайбой не мешали тем, кто просто хочет покататься.- Лед у нас лучший в городе! Есть аренда коньков, теплые раздевалки, всегда – горячий чай и кофе, - отметил директор стадиона Виталий Фомин.В правдивости его слов убедился и врио главы республики Артем Здунов, приехавший на площадку вечером. Руководитель региона не только осмотрел стадион, но и опробовал лед лично. После чего выдал заключение – действительно лучший в городе. А вот над освещением на площадке стоит поработать, установив больше светильников.-Лучшего занятия, чем спортивный праздник на свежем воздухе, сейчас не найти! – подчеркнул Артем Здунов.