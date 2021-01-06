Ежегодно в начале января в Саранске проводится общегородской День здоровья – большой спортивный праздник для всех желающих. Активное участие в нем принимает мэр города Петр Тултаев, который с удовольствием наравне с горожанами проходит лыжную трассу, а после дегустирует чай и кашу на полевой кухне. В этом году праздник состоялся 5 января.- С каждый годом в нашем Дне здоровья участвует все больше взрослых, - отметил Петр Тултаев. – Это радует.В этом году праздник проходил на нескольких площадках по всему городу. Граждане смогли принять участие в лыжных гонках, матчах по хоккею, соревнованиях по бегу в мешках и других интересных мероприятиях.