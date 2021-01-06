О пропаже местный житель сообщил в полицию Шемышейского района. А также рассказал, что за помощью в разблокировании телефона обратился к знакомой.Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Шемышейскому району установили подозреваемую в совершении данного преступления. Ей оказалась 19-летняя местная жительница. Она призналась в содеянном. И в том, что хотела потратить похищенные деньги на личные нужды.По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, по факту кражи следственной группой ОМВД России по Шемышейскому району было возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до 6 лет лишения свободы. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.