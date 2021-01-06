Обсуждались необходимость системного подхода к анализу существующей системы пассажирских перевозок в регионе и планы ее реформирования.«Нам необходим аудит магистральной сети, - подчеркнул Иван Белозерцев. - Нужно разумно подойти, поставить четкие задачи. Все это мы делаем, в том числе, и для того, чтобы избежать неконтролируемого повышения цен на проезд в общественном транспорте».Как известно, анализ пассажиропотоков говорит о необходимости вести речь о перевозках в Пензенской городской агломерации. А для разработки проекта комплексной схемы организации регулярных перевозок необходимо создание ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».На совещании обсудили кадровое и организационное обеспечение функционирования ГКУ и участие в проекте автотранспортных перевозчиков региона.