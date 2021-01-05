Ее жители обратились к главе региона с просьбой помочь с организацией в микрорайоне систем канализации и водоотведения. Для этого предварительно нужно провести инженерно-геологические изыскания.- Здесь не обойтись без помощи городской администрации, - отметил губернатор. – Основная часть расходов должна лечь на бюджет. Даю поручение проанализировать ситуацию, оценить планируемые затраты и наши возможности.Также жители Веселовки попросили Ивана Белозерцева помочь с благоустройством местных родников. Работа в данном направлении уже ведется.