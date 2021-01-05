Житель Вадинского района обратился в полицию с заявлением об угоне. Он рассказал стражам порядка, что некоторое время назад, добираясь в село Скуратово на своем «ВАЗ-21099», решил срезать по грунтовой дороге, но слишком поздно заметил, что проехать по ней невозможно. К тому же, пошел снег, из-за которого вернуться на асфальт мужчина так и не смог. Он оставил автомобиль на дороге и вернулся домой, где слег с болезнью.Вернувшись на место спустя неделю, свою «ласточку» мужчина не обнаружил.В ходе розыска сотрудники полиции установили причастность к угону двух жителей Нижнего Ломова, 21 и 22 лет. Они пояснили, что заметили автомобиль, когда проезжали мимо. Вскрыв замки на двери, они нашли в бардачке запасной комплект ключей и уехали на машине в Нижний Ломов.Там в гараже они начали ее разбирать на запчасти, чтобы после продать их.Молодые люди в содеянном сознались и раскаялись. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.