Поликлинику стоимостью более 365 миллионов рублей строят в рамках реализации федерального проекта «Жилье». В новом учреждении будет дневной стационар на 15 мест, кабинеты врачей-специалистов, а также функциональной и лучевой диагностики.Глава региона попросил при наборе врачей не переманивать медиков из районных больниц.– Нужно стимулировать молодых специалистов на работу в регионе, - отметил Иван Александрович. - В целом, новая поликлиника мне нравится, нужно только грамотно продумать логистику, создать четкую систему навигации, чтобы мамам с маленькими детьми было здесь максимально удобно и комфортно.