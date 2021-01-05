Сначала, спрятав под куртку, мужчина вынес из магазина спиртное. А через несколько минут вернувшись в магазин, уже не таясь, направился к выходу, прихватив четыре коробки конфет.Выбегающего из магазина сладкоежку и преследующего его продавца на улице заметилэкипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, осуществлявший патрулирование в Октябрьском районе Пензы. Во дворе многоквартирного дома по улице Циолковского стражам порядка удалось настигнуть беглеца.Задержанный, а им оказался 43-летний, ранее неоднократно судимый житель Пензы, для дальнейшего разбирательства был доставлен в отдел полиции.