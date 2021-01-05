Такое и в самом деле бывает не часто, чтобы осмотреть открытую в селе Студёнка Белинского района спортивную площадку приехал губернатор и привез учащимся средней школы хоккейные клюшки, шайбы.Подарок приятный вдвойне, ведь и сам Иван Александрович Белозерцев продолжает играть в хоккей. И это сельские мальчишки знают не понаслышке. Оттого и встреча получилась очень теплой и дружеской.Общаясь с ребятами, их тренерами и родителями губернатор напомнил, что строительство площадки велось за счёт средств регионального и районного бюджетов, свою лепту в обустройстве объекта внесли и представители частного бизнеса, ведущего свою хозяйственную деятельность на территории муниципального образования.