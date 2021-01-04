Вчера около двух часов дня в селе Старое Шайгово на улице Центральной произошла авария. 44-летний мужчина за рулем «ВАЗ-21120» на высокой скорости не справился с управлением и врезался сначала в остановку общественного транспорта, повредив ее, а после – в опору ЛЭП. Затем мужчина скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками ДПС.Стражи порядка выяснили, что ранее водитель уже был лишен прав за нарушение правил дорожного движения. Также в момент аварии в легковушке находилась и пассажирка – 40-летняя женщина. После ДТП ей потребовалась госпитализация.