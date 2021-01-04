Лыжные гонки на дистанции в 2 и 4 километра, а также традиционные городские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах «Рождественский старты» прошли сегодня, 4 января 2021 года, на Олимпийской аллее в Пензе. В забегах приняли участие учащиеся общеобразовательных учреждений, студенты учреждений среднего и высшего профессионального образования, представители трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций.Кроме того, был дан старт проекту министерства физической культуры и спорта Пензенской области «Сурская лыжня». Акция продлится на территории региона в период с 4 января по 6 февраля 2021 года.В мероприятии приняли участие более 500 человек. Для всех желающих было организовано чаепитие и прокат лыж.