Здание учреждения было отремонтировано в рамках реализации национального проекта «Культура», а по программе «Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры, расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» объект был оснащен необходимым звуковым и световым оборудованием.- Хорошо, что нам удалось это сделать, - отметил губернатор Иван Белозерцев. – ДК давно требовал реконструкции. Уверен, что теперь в учреждение будут приходить и взрослые, и дети.После этого глава региона вручил благодарственные грамоты тем, кто помогал отремонтировать Дом культуры.