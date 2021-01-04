Межведомственной комиссией обследовано более 35 объектов потребительского рынка, в том числе 25 объектов торговли и 10 точек общественного питания.Члены комиссии провели мониторинг ресторанов быстрого питания, пиццерий, кондитерских, магазинов, расположенных на улице Московской. С руководителями и сотрудниками проведены профилактические инструктажи о необходимости соблюдения мер безопасности, как работающего персонала, так и посетителей торговых предприятий.Сотрудниками полиции и Управления Роспотребнадзора по Пензенской области на персонал, не соблюдающий масочный режим, составлено пять протоколов по статье 20.6.1 часть 1 и 6.3 ч.2 КоАП РФ.