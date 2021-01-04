Старший участковый Виталий Любушкин и дознаватель отделения МВД России по Камешкирскому району Светлана Токарева у одного из домов в с. Лапшово заметили задымление. В нескольких метрах от жилого дома горела баня. От большой беды отделяли считанные минуты.Светлана Токарева побежала в дом. Открывшую дверь женщину дознаватель предупредила, чтобы та быстро одела детей, которые в этот момент спали, взяла документы и вышла на улицу. Огонь в любой момент мог перекинуться на жилое строение и на соседний дом.Виталий Любушкин в этот время оповестил соседей о возгорании, открыл ворота и отогнал автомашину. Затем вместе с соседями организовал тушение пожара собственными силами: люди носили в ведрах в воду. Окончательно ликвидировали пожар прибывшие сотрудники МЧС.О пожаре отец Евгений Авдеев - настоятель церкви Казанской иконы Божьей матери в с. Лапшово узнал после окончания литургии. Он тепло поблагодарил полицейских и соседей за то, что не остались в стороне и отвели беду.