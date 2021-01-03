Списавшись с продавцом, договорился о приобретении животного.Вскоре в мессенджере «Whatsapp» продавец прислал ссылку с фотографиями щенка. Перейдя по ней, молодой человек ввел номер своей банковской карты и одноразовый смс-код. После этого обнаружил, что с его счета были списаны денежные средства в размере 10 251 рубль.На этом история с покупкой щенка заканчивается. Когда объявление о его продаже было удалено, а телефон продавца отключен, началась другая история.По факту кражи полицейские ОМВД России по Пензенскому району проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.