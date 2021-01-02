А познакомились с Ангелиной сотрудники следственного управления после того, как в середине января прошлого года она спасла младшего брата Серёжу. Скатившись с горки, на пруду он провалился под лёд и начал тонуть.Героический поступок маленькой девочки в августе 2020 года отметил Председатель СК РФ А.И. Бастрыкин. За спасение человека в экстремальных условиях он объявил Ангелине благодарность.Дарья Бурова поздравила ребят и вручила им сладкие подарки, пожелав здоровья, успехов в учебе, верных друзей и хороших новогодних каникул.