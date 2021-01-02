В Новогоднюю ночь в массовых мероприятиях на территории региона приняли участие более 19 тысяч жителей – в два раза меньше, чем в прошлом году. За последние дежурные сутки в 2020 году на территории области было зарегистрировано 22 сообщения о происшествиях криминального характера. Среди них одно причинение тяжкого вреда здоровью, два мошенничества, шесть краж, одно ДТП с погибшим. 12 жителей региона были задержаны за рулем в состоянии опьянения.Как отметил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка полковник полиции Анатолий Трыханов, в ночь с 6 на 7 января в регионе пройдет мероприятия, посвященные православному Рождеству.- Обеспечивать порядок будут более 450 сотрудников полиции, а также представители общественных объединений правоохранительной направленности и казачества, - подчеркнул он.