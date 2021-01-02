Женщина безоглядно поверила позвонившему ей вечером совершенно незнакомому человеку, который, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что на имя женщины кто-то пытается оформить кредит.Дальше пошло откровенное наперсточничество. Последовал совет - для предотвращения мошеннических действий необходимо через мобильное приложение оформить кредит и перевести полученную сумму на «безопасный» счет.Оформив кредит на сумму 300 тысяч рублей, она сняла со своей карты 341 тысячу рублей и внесла их на счета 9 абонентских номеров мобильной связи.На следующий день трюк повторил еще один незнакомец, который сообщил, что злоумышленники повторно пытаются оформить кредит. Словно завороженная женщина доверилась и этому проходимцу. Очередной кредит в сумме 115 тысяч рублей она перечислила на счета 12 абонентских номеров мобильной связи.По факту мошенничества проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники полиции г. Кузнецка принимают меры к установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.