По вопросам содержания городских дворов нужно обращаться в свою управляющую организацию/ТСЖ/ЖСК. В случае, если они не отреагируют на обращение, можно подать жалобу в Госжистройтехинспекцию Пензенской области по телефону 94-13-91 или электронной почте ginsp58@mail.ru.За состояние пензенских дорог и тротуаров отвечает МУП «Пензадормост». Связаться с ними можно по телефону 57-49-95 или почте penzadormost@mail.ru Также обращения по этому вопросу принимает Департамент ЖКХ города по телефону 42-83-23.По вопросам содержания дорог в частном секторе жители могут обратиться в администрацию своего района:- Администрация Железнодорожного района - 56-20-42 (круглосуточный телефон доверия), 55-11-00, 56-20-16;- Администрация Ленинского района - 54-38-49 (круглосуточный телефон доверия), 54-39-18, 54-39-94;- Администрация Октябрьского района - 49-60-14 (круглосуточный телефон доверия), 92-90-50, 92-90-08;- Администрация Первомайского района - 34-36-35 (круглосуточный телефон доверия), 34-34-66, 34-39-51.Кроме того, в круглосуточном режиме действует Единая дежурная диспетчерская служба города Пензы (телефоны 05 и 63-10-05).