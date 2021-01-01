На удивление дежурство в ночь с 31 декабря на 1 января на станции скорой медицинской помощи в Саранске прошла спокойно - с наименьшим числом вызовов за последние две недели - 460.Поздравить сотрудников подразделения с Новым годом 1 января на станцию прибыл врио Главы Республики Мордовия Артем Здунов. В среднем станция принимает 880 вызовов за сутки, почти половина из них с жалобами на повышенную температуру. По сравнению с декабрем прошлого года обращений стало больше на треть.«Вызовы принимаются в нашей единой диспетчерской и по номеру «112», сразу по Интернету передаются на планшетные компьютеры бригадам скорой помощи. Обращения распределяются по экстренности и вне зависимости от районной принадлежности на самые срочные отправляются ближайшие к адресу вызова машины»,- поделился с Артемом Здуновым главный врач Дмитрий Якушев