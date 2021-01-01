Вместе со своей матерью несовершеннолетний решил навестить знакомого. Пока взрослые распивали спиртные напитки, мужчина передал ключи от своей машины молодому человеку и попросил его положить пакет в багажник. Тот выполнил это. Ну а решение покататься вместе со своей знакомой на автомобиле принимал уже самостоятельно.В какой-то момент несовершеннолетний не справился с управлением и съехал с трассы, после чего молодые люди покинули место происшествия.После обращения местного жителя в полицию Колышлейского района о том, что неизвестные угнали его автомобиль марки «Тойота Камри», следственно-оперативная группа незамедлительно выехала в сторону села Черкасск. На 7 километре дороги «Колышлей-Черкасск» сотрудники ДПС обнаружили автомобиль с механическими повреждениями после ДТП, который принадлежал потерпевшему.В течение часа сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Колышлейский» установили угонщика - несовершеннолетнего местного жителя, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за кражи. Свою вину он признал и в содеянном раскаялся.По факту неправомерного завладения транспортным средством проводится проверка.