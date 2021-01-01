В период с 1 по 10 января организация транспортного обслуживания жителей Пензы будет проводиться по графику выходного дня. С 1 по 3 января на линиях будет курсировать до 50% подвижного состава, с 4 по 7 января - до 70%, с 7 по 10 января - в объеме 90%.С водителями и персоналом, обслуживающим перевозки, проведен дополнительный инструктаж по вопросам противопожарной и антитеррористической безопасности, порядку их действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.Подробнее о движении общественного транспорта - по телефонам горячей линии: 20-70-59, 22-70-59.