Дорогие жители Пензенской области!Уходящий непростой 2020-й ещё раз напомнил нам о том, как много значат в наше время семья и друзья, как дорого стоят любовь, забота и преданность. Наши родные и близкие всегда верят в нас, и эта вера помогает нам преодолевать трудности.Я желаю вам, чтобы в наступающем году в вашей семье царили любовь, мир и уют. Здоровья, исполнения желаний и счастья вам и вашим близким!Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Анна Владимировна Очкина