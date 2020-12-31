Вчера около 11 вечера в пожарно-спасательную службу Лямбирского района поступила информация о возгорании в селе Татарская Свербейка. Горел дом на улице Зеленой, в котором ранее проживал мужчина. Некоторое время назад он уехал на заработки, оставив дом на сестру 1955 года рождения.Дым заметила соседка. Присмотревшись и увидев в доме отблески пламени, она вызвала пожарных. В ходе тушения внутри дома обнаружилось тело проживавшей в нем женщины.В результате пожара уничтожены жилой дом и хозяйственная постройка (сарай) на общей площади 75 кв.м.