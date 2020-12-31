На фронтах Великой Отечественной войны воевали 4767 уроженцев Спасского района, 1286 воинов погибли в боях, 278 умерли от ран, 1400 пропали без вести, 15 человек умерли в плену, 935 были награждены медалями и орденами. Семь жителей получили звание Героя Советского Союза, один – полный кавалер Ордена Славы, один защитник Сталинграда – кавалер ордена Ленина.В память о них в четырех томах была выпущена книга «Спасский Бессмертный полк». В работе над ней принимали участие жители района.- Важно, чтобы наши дети помнили о подвиге предков, - отметил губернатор Иван Белозерцев. - Вы проделали колоссальную работу.Губернатор возложил цветы к мемориалу в Спасске и почтил память погибших.